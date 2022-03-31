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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс подтвердил переход Кесси в «Барселону»

31 Марта 2022 • 10:37 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.12 3.05 4.00
02.04 15:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подтвердил факт договорённости каталонского клуба с полузащитником «Милана» Франком Кесси.

«Хави увидел его и захотел осуществить трансфер. Я рад, что «Барселона» подписывает новичков. Кесси — сильный игрок, который поможет нам», — заявил Бускетс в эфире RAC1.

Ранее сообщалось, что ивуариец перейдёт в стан сине-гранатовых на правах свободного агента, а его зарплата составит 6.5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

25-летний Кесси выступает за «Милан» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Италии футболист принял участие в 23 встречах, забив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Франк Кесси
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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