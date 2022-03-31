Воскресный матч в Ла Лиге станет 400-м для Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини и Диего Симеоне на пути к тому, чтобы войти в «Клуб 400» для самых опытных иностранных тренеров испанского чемпионата.

Воскресная игра очередного тура станет 400-й для главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини. Сейчас в этом списке всего четыре имени: Фердинанд Даучик (488), Джон Тошак (480), Марсель Доминго (455) и Радомир Антич (409).

На счету Симеоне – 393 матча. Он – следующий претендент на попадание в этот импровизированный клуб. При этом, он может стать единственным тренером, которому удалось это сделать с одной командой.

Наставник «Мальорки» Хавьер Агирре провел 381 игру.