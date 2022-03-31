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Бускетс назвал игроков, которые заменят его в «Барселоне»

31 Марта 2022 • 03:02 Комментировать

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал кандидатов, которые смогут заменить его на данной позиции в будущем. Кто станет сменщиком испанца, который много лет играет в стартовом составе клуба?

«Кто сможет заменить меня? Стиль «Барсы» не позволяет найти на эту позицию очень быстро оптимальный вариант. Сегодня футболистов моего профиля очень мало.

Большее количество клубов выступают с двумя хавбеками в центре поля. Другой вариант — игрок бокс-ту-бокс.

Я очень много двигаюсь и держу все в голове. Есть готовая замена в клубе? Я вижу Нико Гонсалеса. Френки не совсем подходит даже при наличии большого опыта» — сказал Бускетс изданию Football Espana.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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