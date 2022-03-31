«Барселона» пытается переманить вундеркинда из «Баварии»

Руководство «Барселоны» проводит достаточно грамотную работу на трансферном рынке. На этот раз менеджмент принял решение поработать на перспективу.

Издание Sky Sports опубликовало информацию об интересе «сине-гранатовых» к вундеркинду «Баварии» — Кенану Йылдызу.

Агент Йылдыза продолжает переговоры с каталонским грандом, но менеджмент из Мюнхена планирует сделать все, дабы сохранить парня в своей команде.

На данный момент турок играет в «Баварии» U19. За 19 матчей национального первенства полузащитник забил 6 голов и сделал 8 передач.