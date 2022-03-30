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Чемпионат Испании. Ла Лига

Путельяс — о рекорде посещаемости в матче ЛЧ с «Реалом»: «Это было волшебно»

30 Марта 2022 • 23:47 Комментировать

Полузащитник женской «Барселоны» Алексия Путельяс поделилась эмоциями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (5:2). Напомним, встречу посетили 91 553 человека, что является рекордом посещаемости.

«У меня нет слов, если честно, это было супер волшебно, матч закончился, и люди не хотели идти домой. У нас была такая связь», — сказала Путельяс клубной пресс-службе.

Ранее в женском финале рекорд принадлежал финальному матчу 1999 года между США и Китаем. Тогда матчи посетили 90 185 человек.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алексия Путельяс
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