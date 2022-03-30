Юный бразильский защитник из «Интернасьонала» попал в сферу интересов «Реала»

Юный бразильский защитник из «Интернасьонала» Тауан Лара попал в сферу интересов «Реала».

Согласно сообщению испанского издания Defensa Central, Тауан Лара вызывает интерес со стороны «Реала» в связи с возможным переходом в следующем году. Главный скаут мадридцев Джуни Калафат следит за прогрессом 18-летнего защитника «Интернасьонала», а «Бенфика» и «Монако» также заинтересованы в его подписании.

Тауан Лара широко известен как один из самых многообещающих молодых левых защитников Бразилии.

Сообщается также, что «Реал» может продать левого защитника Ферлана Менди из-за завышенных требований футболиста по зарплате.