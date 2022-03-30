«Реал» заключил сделку с «Бетисом» о продаже Себальоса

«Реал» заключил сделку с «Бетисом» по продаже полузащитника Дани Себальоса, сообщает Defensa Central. Согласно сообщению Defensa Central, Дани Себальос собирается покинуть «Реал Мадрид» и перейти в «Бетис» в летнее трансферное окно за сумму около 15 миллионов евро.

Себальос перешел в «Реал» из «Бетиса» пять лет назад, в 2017 году, но так и не попал в основной состав мадридского клуба. Борясь за игровое время в первые пару сезонов в клубе, испанец присоединился к «Арсеналу» на правах аренды в 2019 году. Полузащитник провел два года в лондонском клубе, но также не добился большого успеха в Англии.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 5 матчей.