Бывший тренер «Барселоны» раскрыл секреты дриблинга Месси

В недавнем интервью Cat Radio бывший тренер «Барселоны» Хуанхо Брау пролил свет на секреты дриблинга семикратного обладателя «Золотого мяча». Брау провел более двух десятилетий в «Барселоне». Начав в 1996 году в качестве физиотерапевта, он проработал в клубе до ноября прошлого года, когда его освободили от должности медицинского директора. С годами 48-летний специалист очень внимательно изучил Месси и магию его дриблинга.

«У Месси низкий центр тяжести, и он прилипает к полю. С его умственными способностями и скоростью принятия решений он может играть столько, сколько захочет», — сказал Брау.