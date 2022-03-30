Анчелотти заразился коронавирусом

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба мадридской команды, опытный 62-летний итальянский специалист заразился коронавирусом. Анчелотти точно не сможет руководить своими подопечными в предстоящем матче испанского чемпионата с «Сельтой». Карло также может пропустить первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Напомним, что первый матч между «Реалом» и «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится уже шестого апреля.