«Валенсия» назвала ценник на Гуэдеша

Руководители «Валенсии» определились с ценником за португальского полузащитника Гонсалу Гуэдеша.

По информации Calciomercato, «летучие мыши» планируют выручить с продажи 25-летнего португальского футболиста не менее 40 миллионов евро. Главным претендентом на Гуэдеша считается «Рома», но римский клуб не хочет тратить столь солидную сумму на португальца.

Напомним, что в этом сезоне Гонсалу Гуэдеш провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 28 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.