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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» назвала ценник на Гуэдеша

30 Марта 2022 • 10:22 Комментировать

Руководители «Валенсии» определились с ценником за португальского полузащитника Гонсалу Гуэдеша.

По информации Calciomercato, «летучие мыши» планируют выручить с продажи 25-летнего португальского футболиста не менее 40 миллионов евро. Главным претендентом на Гуэдеша считается «Рома», но римский клуб не хочет тратить столь солидную сумму на португальца.

Напомним, что в этом сезоне Гонсалу Гуэдеш провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 28 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ла Лига Гонсалу Гуэдеш
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