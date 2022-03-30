«Монако» отклонил предложение «Реала» по Чуамени

«Монако» отклонил предложение «Реала» по полузащитнику Орельену Чуамени, сообщает Defensa Central.

«Реал Мадрид» хотел предложить Луку Йовича и 30 миллионов евро в рамках сделки по подписанию Орельена Чуамени в летнее трансферное окно. Но «Монако» не принял предложение, требуя 50 миллионов евро.

Футболист является приоритетной целью мадридского клуба в летнее межсезонье, так как «Реал» ищет хорошего сменщика на позицию Каземиро.

Как сообщается, «Реал» предложил «Монако» Луку Йовича и 30 миллионов евро, но предложение не устроили руководство «Монако».

В этом сезоне в Лиге 1 футболист провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.