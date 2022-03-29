«Реал Сосьедад» не ведёт переговоров с Кавани

По данным источника, «Реал Сосьедад» опроверг информацию об интересе к Эдинсону Кавани.

Недавно в английской прессе появились слухи о том, что уругвайский форвард близок к подписанию контракта с «Сосьедадом», что уже опровергло издание Cadena Ser. Как сообщает источник, испанский клуб не связывался с Кавани и в настоящий момент даже не рассматривает 35-летнего игрока в качестве трансферной цели.

Контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает через три месяца. Летом уругваец сможет перебраться в новый клуб на правах свободного агента.

В 12 матчах АПЛ-2021/22 Кавани отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.