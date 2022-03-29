Депай получил 3 предложения от клубов Европы

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай близок к уходу из команды будущим летом. Издание Daily Mail недавно сообщило об интересе к футболисту со стороны «Наполи» и «Тоттенхэма». Сегодня появился третий претендент — «Милан».

Трансферы Обамеянга, Траоре и Торреса корректировали ситуацию Депая в Каталонии. Теперь нидерландец получает гораздо меньше игрового времени, что полностью не устраивает его.

Жерар Ромеро (журналист) утверждает, что предложение от «Тоттенхэма» уже поступило. «Наполи» будет работать над трансфером из-за ухода Лоренцо Инсинье в МЛС.

«Милан» рассматривает кандидатуру, о чем сообщает издание Marca. Стороны не вступали в контакт. Для начала «россонери» хотели бы понять, какое решение принял Депай относительно своего будущего.