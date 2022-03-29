Президент «Барселоны»: «Суперлига живет, и она победит»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что Суперлига продолжает развиваться, а вопрос не закрыт.

«Суперлига живет. Мы ждем решения судов. Наша задача — свободная конкуренция, причем мы обязательно победим.

Суперлига перешла от этапа закрытого турнира к открытому. Это совсем другой проект. В ближайшем будущем он станет наиболее перспективным в мире».

Также Лапорта подчеркнул, что Суперлига — улучшенная версия Лиги чемпионов. Президент «Барсы» уверен, что итогом станет диалог между создателями Суперлиги и УЕФА. Руководить проектом будут все клубы и принимать наиболее важные решения — тоже.