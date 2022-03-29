Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» возобновила переговоры по контракту Усмана Дембеле

29 Марта 2022 • 22:01 Комментировать

«Барселона» возобновила переговоры по контракту полузащитника Усмана Дембеле.

По сообщению Sport, что клуб сделал первый шаг к потеплению отношений между двумя сторонами. Каталонская ежедневная газета сообщает, что «Барселона» связалась с Муссой Сиссоко (агентом Дембеле), чтобы начать переговоры о новой сделке.

Ранее сообщалось, что стороны не сходились в финансовой стороне сделки, а сам Дембеле согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 12 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
29 Марта
23:57 · Испания. Ла Лига
Определился клуб, в котором готов поиграть Бэйл для подготовки к чемпионату мира
23:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила ценник на Араухо
23:17 · Германия. Бундеслига
«Бетис» планирует арендовать у «Баварии» Марка Року
22:35 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» не ведёт переговоров с Кавани
22:27 · Испания. Ла Лига
Депай получил 3 предложения от клубов Европы
22:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересовался полузащитником французского «Лилля»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Будущее Эктора Бельерина пока под вопросом
22:16 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Суперлига живет, и она победит»
22:10 · Испания. Ла Лига
Бэйл готов подписать контракт на шесть месяцев, если Уэльс попадет на чемпионат мира
22:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» возобновила переговоры по контракту Усмана Дембеле
21:27 · Испания. Ла Лига
Азар успешно перенес операцию
21:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» планирует продлить аренду Гризманна, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне»
21:05 · Италия. Серия А
Представители «Милана» прибыли в Мадрид обсудить сделку по Браиму Диасу
20:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова предложить 50 млн евро за Рафинью
20:34 · Италия. Серия А
«Атлетико» попытается заполучить Мартинеса, если выйдет Лигу чемпионов
Все новости
Рекомендуем