«Барселона» возобновила переговоры по контракту Усмана Дембеле

«Барселона» возобновила переговоры по контракту полузащитника Усмана Дембеле.

По сообщению Sport, что клуб сделал первый шаг к потеплению отношений между двумя сторонами. Каталонская ежедневная газета сообщает, что «Барселона» связалась с Муссой Сиссоко (агентом Дембеле), чтобы начать переговоры о новой сделке.

Ранее сообщалось, что стороны не сходились в финансовой стороне сделки, а сам Дембеле согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 12 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.