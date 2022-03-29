«Реал» может продать Родриго

Мадридский «Реал» может продать полузащитника Родриго Этим летом, сообщает Diario Sport.

«Реал» планирует значительно усилиться в летнее трансферное окно, но для этого нужно будет избавиться от нескольких игроков ротации, говорится в сообщении. Родриго может стать одним из таких игроков.

Сообщается, что «Реал» потребует плату в размере около 40 миллионов евро за бразильца, а Премьер-лига является наиболее вероятным место продолжения карьеры игрока. В этом сезоне футболист провел в АПЛ 24 матча и отдал 1 результативную передачу.