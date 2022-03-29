Педри: Не вижу себя лидером сборной, главное – идти в одном направлении

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри заявил журналистам, что пока не считает себя лидером сборной.

«Я не вижу себя лидером. Команда зависит от того, насколько мы едины и идем в одном направлении», - сказал Педри.

19-летний игрок ворвался в основной состав «Барселоны» в начале прошлого сезона и к его концу стал ее неотъемлемой частью. На Евро-2020 он стал основным игроком сборной и дошел до полуфинала чемпионата Европы. После этого, уже с молодежной сборной, он стал серебряным призером Олимпиады в Токио.