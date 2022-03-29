«Атлетико» не будет продавать Фелиша

«Атлетико» знает об инетересе «Барселоны» к нападающему Жоау Фелишу, но не будет продавать игрока, сообщает Goal.

Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее главный тренер Диего Симеоне публично настаивал на том, что он является ключевым игроком команды. Недавно появилась информация, что форварда хотела бы видеть в своих рядах «Барселона».

Как сообщает Goal, мадридский клуб не намерен продавать игрока, а сумма отступных за него составляет 350 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.