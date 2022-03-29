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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» заинтересован в трансфере Дембеле и Дибалы

29 Марта 2022 • 18:07 Комментировать

Нападающие «Ювентуса» Пауло Дибала и Усман Дембеле из «Барселоны» могут продолжить карьеру в «ПСЖ», пишет L'Equipe.

Согласно информации источника, парижане следят за ситуацией вокруг аргентинца и француза.

Уже известно, что 28-летний Дибала покинет «Ювентус» летом. Футболист не будет продлевать контракт с туринским клубом. 24-летний Дембеле еще не продлил контракт с «Барселоной», который истекает летом этого года. Однако главный тренер «Барсы» Хави неоднократно заявлял, что рассчитывает на Дембеле.   


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона ПСЖ Пауло Дибала Усман Дембеле
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