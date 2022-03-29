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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уже подписала двух игроков

29 Марта 2022 • 12:44 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил журналистам, что каталонская команда уже подписала контракты с двумя футболистами.

Лапорта сказал, что «сине-гранатовые» официально подписали соглашения с двумя игроками, но ему пока не разрешено называть их имена. Если верить инсайдеру Фабрицио Романо, то речь идёт о датском защитнике «Челси» Андреасе Кристенсене и ивуарийском полузащитнике «Милана» Франке Кесси.

Напомним, что оба игрока летом станут свободными агентами, так что они смогут перебраться в каталонский клуб бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига
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