«Барселона» уже подписала двух игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил журналистам, что каталонская команда уже подписала контракты с двумя футболистами.

Лапорта сказал, что «сине-гранатовые» официально подписали соглашения с двумя игроками, но ему пока не разрешено называть их имена. Если верить инсайдеру Фабрицио Романо, то речь идёт о датском защитнике «Челси» Андреасе Кристенсене и ивуарийском полузащитнике «Милана» Франке Кесси.

Напомним, что оба игрока летом станут свободными агентами, так что они смогут перебраться в каталонский клуб бесплатно.