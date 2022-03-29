Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший капитан «Реала» Рауль похвалил тренера «Барселоны»

29 Марта 2022 • 11:57 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.15 3.00 3.95
02.04 15:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль поделился мнением о работе главного тренера «Барселоны» Хави.

Экс-футболист выразил уверенность в том, что тренерская карьера бывшего партнёра по национальной команде сложится успешно.

«Хави имел тренерские задатки ещё будучи игроком. Он хорошо знает «Барселону», поэтому у него там всё точно будет хорошо», — приводит слова Рауля Marca.

Хави возглавляет сине-гранатовых с ноября прошлого года. Под руководством 42-летнего наставника каталонцы потерпели всего одно поражение в 16 матчах чемпионата Испании. В 29-м туре Примеры «Барселона»  разгромила «Реал» со счётом 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
11:57 · Испания. Ла Лига
Бывший капитан «Реала» Рауль похвалил тренера «Барселоны»
11:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» передумала подписывать Мбаппе и Холанна
11:35 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта отказался подтверждать факт переговоров с Левандовски и Салахом
10:23 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мне очень нравится Дембеле»
10:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» этим летом не будет бороться за подписание Погба
08:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски не согласовывал контракт с «Барселоной»
08:11 · Испания. Ла Лига
Фати вернулся к тренировкам
08:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не планирует возвращать Месси
28 Марта
23:20 · Испания. Ла Лига
Пуйоль напутствовал женскую команду «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
23:10 · Германия. Бундеслига
Мадридский «Реал» заинтересовался английским полузащитником дортмундской «Боруссии»
22:33 · Испания. Ла Лига
Фати прошёл медобследование и уже готов к возвращению на поле
22:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне готов двигаться вперёд и без Суареса
21:01 · Испания. Ла Лига
Рауль: «Хави становился тренером ещё когда играл»
20:01 · Испания. Ла Лига
Перес может уволить Анчелотти, если «Реал» не возьмёт Ла Лигу
19:10 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» надеются, что Бальде станет достойной заменой Жорди Альбе
Все новости
Рекомендуем