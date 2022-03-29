Бывший капитан «Реала» Рауль похвалил тренера «Барселоны»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль поделился мнением о работе главного тренера «Барселоны» Хави.

Экс-футболист выразил уверенность в том, что тренерская карьера бывшего партнёра по национальной команде сложится успешно.

«Хави имел тренерские задатки ещё будучи игроком. Он хорошо знает «Барселону», поэтому у него там всё точно будет хорошо», — приводит слова Рауля Marca.

Хави возглавляет сине-гранатовых с ноября прошлого года. Под руководством 42-летнего наставника каталонцы потерпели всего одно поражение в 16 матчах чемпионата Испании. В 29-м туре Примеры «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0.