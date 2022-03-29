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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» передумала подписывать Мбаппе и Холанна

29 Марта 2022 • 11:37 Комментировать

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, что «сине-гранатовые» передумали бороться за подписание Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанна.

Лапорта сказал, что каталонский клуб никогда не будет тратить такие суммы, которые требуются для проведения этих трансферов, так что «сине-гранатовые» точно не участвуют в гонке за подписание Мбаппе или Холанна. Жоан заверил, что оба футболиста очень далеки от того, чтобы подписать контракты с «Барселоной».

Напомним, что мадридский «Реал» хочет этим летом попробовать подписать и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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