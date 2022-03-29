Президент «Барселоны» Лапорта отказался подтверждать факт переговоров с Левандовски и Салахом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи об интересе каталонцев к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски и вингеру «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху.

Президент отметил, что все лучшие игроки мира хотят выступать за «Барселону», однако не стал подтверждать факт переговоров руководства с вышеперечисленными футболистами.

«Я не могу сказать, ведём ли мы переговоры с Левандовски и Салахом, потому что в клубе скажут, что я создаю проблемы в переговорах», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 33-летний Левандовски забил 31 мяч в 27 проведённых встречах. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 50 миллионов евро. 29-летний Салах отличился 20 забитыми мячами в 27 матчах АПЛ, а его стоимость равна 100 миллионам.