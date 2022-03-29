Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта отказался подтверждать факт переговоров с Левандовски и Салахом

29 Марта 2022 • 11:35 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.15 3.00 3.95
02.04 15:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи об интересе каталонцев к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски и вингеру «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху.

Президент отметил, что все лучшие игроки мира хотят выступать за «Барселону», однако не стал подтверждать факт переговоров руководства с вышеперечисленными футболистами.

«Я не могу сказать, ведём ли мы переговоры с Левандовски и Салахом, потому что в клубе скажут, что я создаю проблемы в переговорах», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 33-летний Левандовски забил 31 мяч в 27 проведённых встречах. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 50 миллионов евро. 29-летний Салах отличился 20 забитыми мячами в 27 матчах АПЛ, а его стоимость равна 100 миллионам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
11:57 · Испания. Ла Лига
Бывший капитан «Реала» Рауль похвалил тренера «Барселоны»
11:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» передумала подписывать Мбаппе и Холанна
11:35 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта отказался подтверждать факт переговоров с Левандовски и Салахом
10:23 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мне очень нравится Дембеле»
10:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» этим летом не будет бороться за подписание Погба
08:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски не согласовывал контракт с «Барселоной»
08:11 · Испания. Ла Лига
Фати вернулся к тренировкам
08:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не планирует возвращать Месси
28 Марта
23:20 · Испания. Ла Лига
Пуйоль напутствовал женскую команду «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
23:10 · Германия. Бундеслига
Мадридский «Реал» заинтересовался английским полузащитником дортмундской «Боруссии»
22:33 · Испания. Ла Лига
Фати прошёл медобследование и уже готов к возвращению на поле
22:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне готов двигаться вперёд и без Суареса
21:01 · Испания. Ла Лига
Рауль: «Хави становился тренером ещё когда играл»
20:01 · Испания. Ла Лига
Перес может уволить Анчелотти, если «Реал» не возьмёт Ла Лигу
19:10 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» надеются, что Бальде станет достойной заменой Жорди Альбе
Все новости
Рекомендуем