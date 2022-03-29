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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мне очень нравится Дембеле»

29 Марта 2022 • 10:23 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего Усмана Дембеле.

«Мне очень нравится Дембеле, он потрясающий. Мы сделали ему предложение, срок действия которого истёк 20 декабря. Если он хочет остаться, то должен согласиться с нашими условиями по снижению зарплаты.

Мы никогда не знаем, что произойдёт с Дембеле и его агентом», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RAC1.

Напомним, контракт вингера «сине-гранатовых» истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 24-летний француз провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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