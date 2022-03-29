«Реал» этим летом не будет бороться за подписание Погба

Руководители мадридского «Реала» передумали бороться за подписание французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации издания Marca, у «королевского клуба» другие планы на летнее трансферное окно, так что в борьбе за подписание 29-летнего французского футболиста мадридская команда участвовать не будет. Напомним, что Погба этим летом станет свободным агентом. В услугах француза заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ».

В этом сезоне Поль Погба провёл в английском чемпионате 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и девятью ассистами.