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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» этим летом не будет бороться за подписание Погба

29 Марта 2022 • 10:05 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» передумали бороться за подписание французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации издания Marca, у «королевского клуба» другие планы на летнее трансферное окно, так что в борьбе за подписание 29-летнего французского футболиста мадридская команда участвовать не будет. Напомним, что Погба этим летом станет свободным агентом. В услугах француза заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ».

В этом сезоне Поль Погба провёл в английском чемпионате 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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