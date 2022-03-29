Молодой испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати вернулся к тренировкам после очередной травмы.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», 19-летний испанец прошёл медицинское обследование и провёл полноценную тренировку с каталонской командой. Одноклубники встретили молодого форварда аплодисментами. Стоит отметить, что полноценное возвращение Фати на поле ожидается в конце апреля.

Напомним, что в этом сезоне из-за травм Ансу Фати провёл в испанской лиге лишь пять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.