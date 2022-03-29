«Барселона» пока не планирует возвращать Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, планируется ли в ближайшее время возвращение Лионеля Месси в каталонскую команду.

Лапорта сказал, что не получал никаких сообщений от 34-летнего аргентинского футболиста или его окружения, так что возвращать его в ближайшее время никто не планирует. Жоан отметил, что сейчас «Барселона» собирается строить молодую команду, которая наконец-то начала давать результаты.

Напомним, что Лионель Месси на данный момент выступает за «ПСЖ», куда он перебрался прошлым летом из «Барселоны» на правах свободного агента.