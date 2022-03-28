«Атлетико» может выкупить Гризманна у «Барселоны»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может стать постоянным игроком клуба. «Атлетико» имеет возможность выкупить футболиста у «Барселоны» по окончании сезона.

Футболист перешел в мадридский клуб прошлым летом на правах аренды, так как не имел постоянного места в составе каталонского клуба, и, ко всему прочему, «Барселона» хотела немного разгрузить свою платежную ведомость. Гризманн помог столичному клубу пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Атлетико» имеет возможность летом выкупить футболиста за 40 миллионов евро. По условиям арендного соглашения, это возможно, если Гризманн проведет более 50% игр за мадридский клуб. Футболист уже перевыполнил этот пункт.