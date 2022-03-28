Куртуа – главный претендент на трофей Саморы

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа является главным претендентом на получение трофея Саморы в этом сезоне. В настоящее время Куртуа лидирует в лиге по показателю пропущенных мячей в Ла Лиге – в 29 играх вратарь пропустил 25 мячей, то есть 0,86 в среднем за игру.

Его ближайший соперник, Матиас Дитуро, пропустил 32 мяча в 29 играх (1,10). Вряд ли Куртуа уступит в конце сезона Дитуро, но у бельгийского вратаря есть более серьезный конкурент.

Вратарь «Севильи» Ясин Буну в 23 матчах пропустил 13 голов. Его показатель – 0.57 в среднем за матч. Тем не менее, правила гласят, что для победы нужно провести не менее 28 матчей.