«Реал» нашел 2 варианта для замены Марсело

Мадридский «Реал» не будет вкладывать больших денег на замену Марсело.

Летом контракт бразильца истекает, продлевать сотрудничество стороны не планируют, о чем пишет издание Marca.

Сегодня «Реал» рассматривает 2 кандидатов на замену. Первый вариант — Гутьеррес. В текущем сезоне молодой футболист выходил на поле в Ла Лиге трижды. Тренерский штаб сомневается в эффективности 20-летнего игрока, который пока не набрался опыта и не готов показать максимальный уровень в следующем сезоне. Отправить парня в аренду для получения игровой практики в один из клубов Примеры — станет верным решением.

Второй вариант — Фран Гарсия («Райо Вальекано»). «Реалу принадлежат 50% прав на защитника, поэтому сделку могут оформить сразу после завершения сезона. Трансфер оценивают в 5 млн евро. Шансы у Гарсии вернуться в состав «сливочных» гораздо выше. В текущем сезоне 22-летний испанец провел 26 матчей и отметился голом.