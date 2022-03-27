«Реал» хочет получить от продажи Йовича минимум 30 миллионов

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович собирается покинуть клуб летом нынешнего года, сообщает As.

По информации источника, 24-летний форвард активизировал в вопросе своего трансфера. Руководство «сливочных» также не против расстаться с сербом. Однако в «Реале» рассчитывают выручить за футболиста минимум 30 миллионов евро, чтобы покрыть расходы на подписание игрока.

Напомним, Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта» за 60 миллионов. Но за три года в Мадриде он так раскрыться и не сумел. В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий сборной Сербии провёл 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Контракт Йовича с «Реалом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.