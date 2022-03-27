Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет получить от продажи Йовича минимум 30 миллионов

27 Марта 2022 • 16:24 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.20 3.00 3.85
02.04 15:00

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович собирается покинуть клуб летом нынешнего года, сообщает As.

По информации источника, 24-летний форвард активизировал в вопросе своего трансфера. Руководство «сливочных» также не против расстаться с сербом. Однако в «Реале» рассчитывают выручить за футболиста минимум 30 миллионов евро, чтобы покрыть расходы на подписание игрока.

Напомним, Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта» за 60 миллионов. Но за три года в Мадриде он так раскрыться и не сумел. В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий сборной Сербии провёл 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Контракт Йовича с «Реалом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
16:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет получить от продажи Йовича минимум 30 миллионов
16:11 · Испания. Ла Лига
Рафинья может обойтись «Барселоне» всего в 25 миллионов
15:59 · Испания. Ла Лига
Педри — о победе над «Реалом»: «Никто не ожидал такого результата»
15:45 · Испания. Ла Лига
Фабрегас: «Мбаппе переедет в «Реал»
15:26 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта не жалеет об отставке Кумана
14:39 · Германия. Бундеслига
Кафу не понимает, зачем Левандовски покидать «Баварию»
14:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Рафинья договорились об условиях контракта
14:22 · Испания. Ла Лига
Кавани может перейти в «Реал Сосьедад»
13:13 · Испания. Ла Лига
Фабрегас высоко оценил игру «Барселоны» под руководством Хави
12:59 · Испания. Ла Лига
Юмтити скоро восстановится после травмы
12:54 · Испания. Ла Лига
Кесси уже подписал контракт с «Барселоной»
11:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради летних трансферов
10:29 · Испания. Ла Лига
Защитник «Челси» Алонсо может перейти в «Атлетико»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет включить Мингесу в сделку по Рафинье
26 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «ПСЖ» связались с агентом Дибалы
Все новости
Рекомендуем