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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья может обойтись «Барселоне» всего в 25 миллионов

27 Марта 2022 • 16:11 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.20 3.00 3.85
02.04 15:00

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма отступных за игрока «Лидса» Рафинью составит всего 25 миллионов евро, если его команда вылетит в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона.

Именно поэтому руководство «Барселоны» пока что не сделало официального предложения английскому клубу.  Но если «павлинам» удастся сохранить прописку в Премьер-Лиге, сумма отступных останется такой какой она есть сейчас — 75 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативных передачи в 27 встречах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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