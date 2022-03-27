Рафинья может обойтись «Барселоне» всего в 25 миллионов

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма отступных за игрока «Лидса» Рафинью составит всего 25 миллионов евро, если его команда вылетит в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона.

Именно поэтому руководство «Барселоны» пока что не сделало официального предложения английскому клубу. Но если «павлинам» удастся сохранить прописку в Премьер-Лиге, сумма отступных останется такой какой она есть сейчас — 75 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативных передачи в 27 встречах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 40 миллионов евро.