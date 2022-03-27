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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас: «Мбаппе переедет в «Реал»

27 Марта 2022 • 15:45 Комментировать

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом все-таки станет игроком «Реала».

«Думаю, что Мбаппе переедет в Мадрид. В чемпионате Испании он сможет побить все рекорды», — цитирует Фабрегаса Marca.

Напомним, в данный момент за Мбаппе ведут борьбу два топ-клуба «Реал» и «Барселона». Испанские СМИ пишут, что для Мбаппе приоритетным вариантом является королевский клуб.

В текущем сезоне 23-летний француз принял участие в 37 матчах за «ПСЖ», забил 26 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с парижанами истекает летом 2022 года. Таким образом, если он не подпишет новое соглашение, то перейдет в любую команду бесплатно.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сеск Фабрегас ПСЖ Килиан Мбаппе
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