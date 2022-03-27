Президент «Барселоны» Лапорта не жалеет об отставке Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение Рональда Кумана из каталонского клуба.

«Куман спросил меня, подходит ли он «Барселоне» как тренер. Я очень чётко ответил, что нет», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Также президент сине-гранатовых заявил, что не жалеет об увольнении голландского специалиста, ведь в какой-то момент увидел, что Куман пошёл по неправильному пути.

Напомним, Куман руководил «Барселоной» в период с августа 2020 по октябрь 2021 года. За это время специалист не выиграл с клубом ни одного трофея.