«Барселона» и Рафинья договорились об условиях контракта

«Барселона» договорилась с футболистом «Лидса» Рафиньей об условиях 5-летнего контракта, сообщает Diario Sport.

По информации источника, бразилец будет отклонять предложения других клубов, какие бы условия они не предложили. Однако руководству сине-гранатовых ещё предстоит договориться с «Лидсом» о трансфере футболиста, но Рафинья готов надавить на свой нынешний клуб.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний вингер забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах. Действующее соглашение футболиста с «павлинами» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 40 миллионов евро.