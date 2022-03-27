Кавани может перейти в «Реал Сосьедад»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к соглашению с испанским клубом «Реал Сосьедад», сообщает The Sun.

Контракт форварда сборной Уругвая с манкунианцами истекает летом нынешнего года. Поэтому футболист имеет возможность перейти в новый клуб в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Кавани провёл 17 матчей во всех турнирах, забив в них 2 мяча.

Нападающий выступает за «Юнайтед» с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ».