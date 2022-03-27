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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани может перейти в «Реал Сосьедад»

27 Марта 2022 • 14:22 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.20 3.00 3.85
02.04 15:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к соглашению с испанским клубом «Реал Сосьедад», сообщает The Sun.

Контракт форварда сборной Уругвая с манкунианцами истекает летом нынешнего года. Поэтому футболист имеет возможность перейти в новый клуб в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Кавани провёл 17 матчей во всех турнирах, забив в них 2 мяча.

Нападающий выступает за «Юнайтед» с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Эдинсон Кавани
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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