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Чемпионат Испании. Ла Лига

Юмтити скоро восстановится после травмы

27 Марта 2022 • 12:59 Комментировать

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в ближайшее время вернётся в строй после повреждения.

По информации Mundo Deportivo, 28-летний французский футболист близок к тому, чтобы полностью восстановиться после повреждения стопы. Юмтити должен вернуться в строй к середине апреля и будет доступен для тренерского штаба каталонской команды к поединку испанского чемпионата с «Кадисом».

Напомним, что в этом сезоне Самуэль Юмтити провёл в испанской лиге в составе «сине-гранатовых» всего лишь одну встречу, в которой получил одну жёлтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Самуэль Юмтити
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