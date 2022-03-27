Юмтити скоро восстановится после травмы

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в ближайшее время вернётся в строй после повреждения.

По информации Mundo Deportivo, 28-летний французский футболист близок к тому, чтобы полностью восстановиться после повреждения стопы. Юмтити должен вернуться в строй к середине апреля и будет доступен для тренерского штаба каталонской команды к поединку испанского чемпионата с «Кадисом».

Напомним, что в этом сезоне Самуэль Юмтити провёл в испанской лиге в составе «сине-гранатовых» всего лишь одну встречу, в которой получил одну жёлтую карточку.