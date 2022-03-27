Кесси уже подписал контракт с «Барселоной»

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал инсайдеру Фабрицио Романо о том, что ивуарийский полузащитник «Милана» Франк Кесси уже подписал контракт с «сине-гранатовыми».

Лапорта заявил, что 25-летний ивуарийский футболист уже подписал соглашение с каталонским клубом, но об этом официально пока не объявляли. Напомним, что Кесси летом станет свободным агентом. До этого в прессе ходили слухи о том, что Франк подпишет с «Барселоной» долгосрочный контракт на четыре года.

В этом сезоне Франк Кесси провёл в итальянской лиге 23 поединка и отметился пятью забитыми мячами.