«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради летних трансферов

Боссы «Барселоны» собираются снизить зарплаты нескольким своим лидерам ради подписания новых футболистов в летнее трансферное окно.

По информации Marca, представители каталонской команды собираются после окончания сезона обсудить с Херардом Пике, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом возможное понижение зарплат. В данный момент «сине-гранатовые» испытывают большие проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плэя в Ла Лиге.

Стоит отметить, что только на Пике, Альбу и Бускетса «Барселона» потратит в следующем сезоне почти 100 миллионов евро.