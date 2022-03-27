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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради летних трансферов

27 Марта 2022 • 11:24 Комментировать

Боссы «Барселоны» собираются снизить зарплаты нескольким своим лидерам ради подписания новых футболистов в летнее трансферное окно.

По информации Marca, представители каталонской команды собираются после окончания сезона обсудить с Херардом Пике, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом возможное понижение зарплат. В данный момент «сине-гранатовые» испытывают большие проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плэя в Ла Лиге.

Стоит отметить, что только на Пике, Альбу и Бускетса «Барселона» потратит в следующем сезоне почти 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Серхио Бускетс Ла Лига Жорди Альба
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