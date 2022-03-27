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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Челси» Алонсо может перейти в «Атлетико»

27 Марта 2022 • 10:29 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
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02.04 15:00

Как сообщает журналист Николо Скира, фланговый защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего защитника в 15 миллионов евро.  

В текущем сезоне Алонсо провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Отметим, что футболист является воспитанником мадридского «Реала». Игроком «Челси» Алонсо стал в августе 2016 года, перейдя из итальянской «Фиорентины» за 27 миллионов.   

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Маркос Алонсо
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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