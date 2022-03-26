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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нацелился на подписание воспитанника «Барселоны»

26 Марта 2022 • 17:50 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» летом сделает предложение о трансфере нападающему «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны».

По информации El Nacional, в зимнее трансферное окно «Барселона» хотела подписать 23-летнего испанца, но позже отказалась от этой идеи. Но, другой испанский клуб «Реал» проявляет конкретный интерес к Ольмо.

В текущем сезоне Ольмо сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига РБ Лейпциг Дани Ольмо
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