«Реал» нацелился на подписание воспитанника «Барселоны»

Мадридский «Реал» летом сделает предложение о трансфере нападающему «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, который является воспитанником «Барселоны».

По информации El Nacional, в зимнее трансферное окно «Барселона» хотела подписать 23-летнего испанца, но позже отказалась от этой идеи. Но, другой испанский клуб «Реал» проявляет конкретный интерес к Ольмо.

В текущем сезоне Ольмо сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 млн евро.