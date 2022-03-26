Мбаппе ещё не подписал контракт с «Реалом», но остаётся приоритетной целью королевского клуба

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ещё не подписал контракт с мадридским «Реалом», но остаётся приоритетной целью «сливочных» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство парижан рассчитывает сохранить лидера команды, предложив ему зарплату в 50 миллионов евро за сезон, а также 100-миллионый бонус за лояльность.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний Мбаппе забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 26 проведённых матчах. Действующее соглашение форварда сборной Франции с парижанами истекает летом нынешнего года. После этого он сможет перейти в любой клуб в статусе свободного агента.