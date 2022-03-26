«Реал» намерен отдать Азара в аренду и готов платить часть его зарплаты

Испанский AS сообщил о намерении «Реала» расстаться с нападающим Эденом Азаром.

Сливочные хотят отдать бельгийца в аренду, при этом будут платить его часть зарплаты. В клубе надеются, что футболист покажется себя с лучшей стороны и летом 2023 года его получится продать.

Сообщается, что главным фактором для футболиста является желание выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. За «Реал» Азар не играет, из-за чего главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартнес вероятнее всего не включит его в заявку.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел всего 22 матча за королевский клуб, при этом он забил1 гол и отдал 2 результативные передачи.