«Барселона» нацелилась на 20-летнего вундеркинда из «Реал Сосьедад»

«Барселона» заинтересовалась приобретением полузащитника «Реал Сосьедад» Бената Турриентеса.

20-летний футболист является воспитанником «Сосьедад» и недавно начал выходить в матчах Ла Лиге. В этом сезоне он провел 12 игр в чемпионате Испании. Отмечается, что прогресс футболиста вызвал восхищение у представителей каталонского клуба.

Однако, трансфер усложняется, так как контракт молодого футболиста с нынешним клубом истекает только в 2025 году, а сумма отступных, назначенных «Реал Сосьедадом», составляет 50 миллионов евро.