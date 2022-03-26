Гарсия Тораль главный претендент на пост тренера сборной Испании, если Энрике уйдет после ЧМ

Марселино Гарсия Тораль рассматривается испанской федерацией в качестве замены тренеру сборной Луису Энрике, если тот решит покинут сборную после чемпионата мира в Катаре.

Считается, что нынешний босс «Атлетика» из Бильбао является на данный момент одним из самых успешных менеджеров в Ла Лиге за последнее десятилетие.

Нынешний тренер испанской команды Луис Энрике пока точно не определился со своим будущим. На недавней пресс-конференции, на вопрос журналистов о его будущей работе, Энрике ответил в своей типичной полушутливой манере, но так и не сказал ничего определенного.