Президент «Барселоны» рассказал о том, как проходят переговоры с Гави и Араухо

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, как проходят переговоры с Гави и Рональдом Араухо по поводу новых контрактов.

Лапорта сказал, что у каталонского клуба есть рамки по зарплате, за которые никто выходить не собирается. Функционер отметил, что переговоры с Гави и Араухо идут хорошо, ведь оба футболиста очень хотят остаться в «Барселоне».

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что и Гави, и Рональд Араухо отклонили первые предложения от каталонского клуба.