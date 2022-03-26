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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» рассказал о том, как проходят переговоры с Гави и Араухо

26 Марта 2022 • 13:23 Комментировать

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, как проходят переговоры с Гави и Рональдом Араухо по поводу новых контрактов.

Лапорта сказал, что у каталонского клуба есть рамки по зарплате, за которые никто выходить не собирается. Функционер отметил, что переговоры с Гави и Араухо идут хорошо, ведь оба футболиста очень хотят остаться в «Барселоне».

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что и Гави, и Рональд Араухо отклонили первые предложения от каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Араухо Гави
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