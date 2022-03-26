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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба о Гави и Педри: В их возрасте я играл в четвертом дивизионе, а они уже играют за сборную

26 Марта 2022 • 13:13 Комментировать

Защитник сборной Испании рассказал журналистам о прогресс полузащитников «Барселоны» Педри и Гави.

«Они очень зрелые для своего возраста. В их возрасте мне повезло, что опытные люди помогли мне адаптироваться, будь то в сборной, «Валенсии» или «Барселоне». Я стараюсь делать то же самое», — сказал он.

Он отметил, что сборной повезло, что в ее составе столько классных молодых игроков.

«Нам повезло, что многие игроки высокого уровня приехали в сборную из «Барселоны» и что они испанцы. Их качество нас удивляет. В их возрасте я играл в «Корнелье», а они играют на чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Приятно смотреть, как они играют», - добавил защитник сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Жорди Альба Педри Гави
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