Альба о Гави и Педри: В их возрасте я играл в четвертом дивизионе, а они уже играют за сборную

Защитник сборной Испании рассказал журналистам о прогресс полузащитников «Барселоны» Педри и Гави.

«Они очень зрелые для своего возраста. В их возрасте мне повезло, что опытные люди помогли мне адаптироваться, будь то в сборной, «Валенсии» или «Барселоне». Я стараюсь делать то же самое», — сказал он.

Он отметил, что сборной повезло, что в ее составе столько классных молодых игроков.

«Нам повезло, что многие игроки высокого уровня приехали в сборную из «Барселоны» и что они испанцы. Их качество нас удивляет. В их возрасте я играл в «Корнелье», а они играют на чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Приятно смотреть, как они играют», - добавил защитник сборной Испании.