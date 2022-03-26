Лапорта — о Дембеле: «Он сделал свой выбор, отказавшись от нашего предложения»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему продления контракта с французским нападающим команды Усманом Дембеле.

«Мы сделали ему предложение, которое действует с 20 декабря прошлого года. Дембеле его принимать не стал, это было его решение. Мы уже установили уровень зарплат, на который наши игроки должны согласиться», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Дембеле провёл 12 матчей, отметившись в них одним голом и девятью результативными передачами. Действующий контракт французского футболиста с сине-гранатовыми истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего 30 миллионов евро.

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов.