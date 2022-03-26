«Бетис» вероятнее всего станет следующим клубом Дани Себальоса

Полузащитник «Реала» Дани Себальос пообщался с прессой и поделился своими мыслями о своем будущем.

«Я всегда был связан с «Бетисом» — это история любви, я всегда говорил, что всем им обязан, я всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня, когда я стал игроком. Я скучал по «Бетису» с тех пор, как ушел, я был очень счастлив там», — сказал он.

Президент «Бетиса» также несколько раз в прошлом признавал, что делал попытки вернуть футболиста в клуб, но из-за сложностей с финансами этого сделать не получалось. Этим летом, вероятнее всего, Себальос вернется в «Бетис».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. Его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году.