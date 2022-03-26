Лапорта — об интересе к Мбаппе: «Мы не ищем игроков, которые будут больше, чем команда»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Барселоны» Килиана Мбаппе в стан сине-гранатовых.

Лапорта отметил, что клуб не занимается поиском футболистов, которые будут превыше команды.

«Барселона» усилена в каждой линии и не занимается поиском новых игроков, которые будут больше, чем команда. Мы стараемся сохранить подлинный стиль «Барселоны», который является ключом ко всему», — цитирует Лапорту «Mundo Deportivo».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может перехватить Мбаппе у мадридского «Реала», который считается основным претендентом на нападающего сборной Франции.

В текущем сезоне 23-леиний форвард провёл 37 матчей во всех турнирах, забив в них 26 голов и сделав 17 результативных передач.